ارتفاع سعر الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل «202.03» ريال

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (202.03) ريال، مقارنة مع نحو (201.29) بإغلاق أمس الخميس.