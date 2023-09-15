الاقتصاد

ارتفاع سعر الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل «202.03» ريال

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (202.03) ريال، مقارنة مع نحو (201.29) بإغلاق أمس الخميس.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (230.90) ريال، وعيار 22 نحو (211.65) ريال، وعيار 18 نحو (173.17) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,939.52) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,031.88) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,216.59) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,200.65) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,373.60) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,714.88) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,706.39) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,366.59) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (232,511.44) ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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