شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 94.09 دولار لـ"برنت".. و90.60 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط، ارتفاعها اليوم الجمعة، لتصل إلى 94.09 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.60 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها خلال 10 أشهر .

كانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قد أكدت أن نتائج الأزمة الأوكرانية الروسية له تداعيات في ارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة، وتأثير ذلك على الآمن الغذائي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الجانب الروسي لوقف الحرب في أوكرانيا وضرورة ضغط الدول لتحقيق ذلك.

أشارت الوزيرة الفرنسية، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن فرنسا تقدر التحرك المصرى الداعم لفرنسا لتوفير الغاز والطاقة العام الماضي، متوجها بالشكر والتقدير لمصر ودورها الكبير في المنطقة، لافتة إلى أن العلاقات السياسية ممتازة وأيضا على الصعيد الاقتصادي وهناك شركات عدة تستثمر في مصر، موضحة ان فرنسا تشارك في دعم مصر بمشروع مترو الأنفاق.

ولفت زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء فرنسا، لتدشين خط مترو الأنفاق، داعية الشباب المصري لتعلم اللغة الفرنسية بشكل واسع ونحن حريصون على دعم مصر في هذا الإطاري، مضيفة " نحن ممتنون لكم واقول ذلك بدون مواربة على دعمنا العاجل بالغاز العام الماضي دون تأخر".