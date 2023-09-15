شكرا لقرائتكم خبر عن «إمكان» تستحوذ على «أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» وتطلق «إمادا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إمكان» العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً، الاستحواذ على «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» المتخصص في صناعة مواد البناء عالية الجودة، وإطلاق اسم «إمادا» (IMADA) على الكيان الجديد.

يأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية إمكان العقارية، الهادفة إلى تنويع مصادر إيراداتها، والتوسع بعملياتها عبر سلسلة القيمة، في خطوة منحت الشركة مزايا إضافية بتفردها على جزء رئيسي من سلسلة التوريد، وامتلاكها لتصاميم ذات طابع فاخر وفريد من الرخام ومواد البناء، لتزويد مجمعاتها ومشاريعها بها.

وفي سياق تعليقه حول عملية الاستحواذ، قال المهندس سويدان الظاهري، المدير العام لشركة «إمكان» العقارية: «سعداء بضم «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» إلى «إمكان»؛ نظراً لأهمية هذه الخطوة في دفع استراتيجية نمو الشركة إلى الأمام، وتعزيز مكانتها في السوق، وتحقيق المزيد من الأنشطة في مجال الاستحواذ على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، لتخدم المجال العقاري. وأضاف: نحن على يقين بأن دمج الخبرة والمعرفة والمهارة التي تتمتع بها «إمادا» في تصنيع مواد البناء عالية الجودة مع رؤية إمكان العقارية المطورة لمجتمعات مستدامة، سيرتقي بقدراتنا على تحقيق المزيد من القيمة لعملائنا.

من جانبه، قال خليفة الجلاف، المدير العام لشركة «إمادا»: يسعدنا توحيد جهودنا مع «إمكان» والمضي قدماً في البناء على إرثنا الحافل بتقديم أجود أنواع مواد البناء للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تتطابق رؤيتنا في مجال الاستدامة مع التزام «إمكان» بالتنمية المسؤولة، ونتطلع قدماً إلى العمل معاً على ابتكار حلول أكثر إبداعاً واستدامةً لمساهمينا وعملائنا.