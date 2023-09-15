شكرا لقرائتكم خبر عن «روكفاير ريسورسز» تستحوذ على «الإمارات جولد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الإمارات جولد دي إم سي سي»، أن شركة «روكفاير ريسورسز بي إل سي»، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، ستنفذ اتفاقية شراء مشروطة للأسهم مع شركة «بالوما بريشس دي إم سي سي» للاستحواذ على امتيازها الكامل للتكرير وسك العملة.

يشمل الاستحواذ جميع أعمال «الإمارات جولد»، بدءاً من تأمين المواد الخام وتكريرها وصياغتها، وصولاً إلى توزيع المنتجات ووجودها في السوق.

وبالتزامن مع عملية الاستحواذ، تستعد «الإمارات جولد» لإجراء تغييرات إدارية واستراتيجية شاملة. مع التركيز الكامل للاستفادة من التكنولوجيات الرائدة في عمليات الصكوك، وتكرير الفضة كهربائياً، إضافة إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتنويع خطوط الإنتاج، والالتزام بأعلى معايير الامتثال في الصناعة.

قال دانييل بروفينزال، المدير التنفيذي في «الإمارات جولد»: «نهدف إلى تعزيز مكانة «الإمارات جولد» لتصبح رمزاً للثقة والنزاهة في صناعة المعادن الثمينة عالمياً. وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في هذه الإستراتيجية في التكامل مع شركة مدرجة في بورصة لندن، ما يوفر درجة عالية من الحوكمة والموثوقية».

وأضاف: «يمثل هذا الاستحواذ من قبل «روكفاير ريسورسز» نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، ويؤكد تفانينا في إعادة هيكلة قطاع المعادن الثمينة. نحن مصممون بحزم على استغلال الفرص الجديدة، وتوجيه الصناعة نحو مستقبل يتسم بالابتكار والاستدامة».