شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» توسع خدمة الطلب المسبق للوجبات على الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن توسيع خدمة الطلب المسبق للوجبات على متن الطائرة، وتوفيرها على الرحلات من وإلى العديد من الوجهات الأوروبية وغيرها. وتأتي هذه المبادرة بعد الإطلاق الناجح لهذه الخدمة على خطوط المملكة المتحدة والردود الإيجابية من المسافرين. والمدن الأوروبية التي أصبح مسافروها يتمتعون الآن بهذه الخدمة هي وارسو وفينيسيا وروما وبولونيا وبراغ وفيينا وموسكو واسطنبول ودبلن وهامبورغ وسانت بطرسبرغ وبروكسل ومدريد، بالإضافة إلى سيشيل وموريشيوس.

وسوف تواصل طيران الإمارات تعميم هذه المبادرة عبر مزيد من خطوطها العالمية في الأشهر المقبلة. وتتيح الخدمة الجديدة للمسافرين في درجة الأعمال اختيار الطبق الرئيسي مسبقاً، قبل مدة 14 يوماً وحتى 24 ساعة من موعد رحلتهم، ما يضمن حصولهم على خيارهم المفضل ويساعد في الحد من هدر الطعام.

وتتيح طيران الإمارات لركابها تجربة تناول طعام راقية في الأجواء، حيث يتصفح المسافرون الموقع الشبكي أو تطبيق طيران الإمارات للاطلاع على قائمة الوجبات واختيار الأطباق التي يفضلونها.

ويستخدم أفراد طاقم الطائرة تطبيقاً خاصاً على أجهزتهم المحمولة للاطلاع على طلبات الوجبات وتزويد الركاب باختياراتهم من الأطباق الرئيسية. ويمثّل الطلب المسبق للوجبات إضافة نوعية إلى المجموعة الحالية من بيانات تتبع تفضيلات العملاء وتقارير طاقم الطائرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على رحلات طيران الإمارات، والتي تسهل تخطيط القوائم والتحميل الأمثل للطعام وتقليل النفايات.

وتشكل المبتكرات والخدمات الرقمية على الأرض وفي الأجواء محوراً أساسياً لدى طيران الإمارات. ويُعد ابتكار خدمة الطلب المسبق للوجبات إضافة جديدة إلى وسائل الراحة التي يتمتع بها ركاب طيران الإمارات. فبالإضافة إلى إنجاز إجراءات السفر على الموقع الشبكي وعبر التطبيق، وخيار بطاقات الصعود الرقمية وإدارة مسار الرحلة، يمكن للمسافرين أيضاً الاطلاع على قوائم الوجبات الرقمية مسبقاً، والانضمام إلى سكاي واردز للوصول إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi المجانية على متن الطائرة، وقضاء بعض الوقت في وضع قائمة تشغيل الأفلام والبرامج التليفزيونية والموسيقى المفضلة المتوفرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، ومن ثَمّ مزامنتها على شاشة الفيديو الشخصية لحظة جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة.