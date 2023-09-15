شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الروسي» يرفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 13% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13%.

وأشار البنك في بيان إلى أن «الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي لا تزال مرتفعة، وتبلورت مخاطر كبيرة مؤيدة للتضخم، وهي نمو الطلب المحلي الذي تجاوز القدرة على توسيع الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف. لذلك، من الضروري تشديد الشروط النقدية بشكل إضافي للحد من الانحراف التصاعدي للتضخم عن الهدف وإعادته إلى 4% في عام 2024»، معتبراً أن «عودة التضخم إلى الهدف واستقراره بشكل أكبر بالقرب من 4% يعني أيضاً تشديد الظروف النقدية وسيتم الحفاظ عليها في الاقتصاد لفترة طويلة».

وأضاف: «سيتخذ بنك روسيا قراراته الإضافية بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار حركات التضخم الفعلية والمتوقعة بالنسبة للهدف والتقدم المحرز في التحول الهيكلي للاقتصاد، فضلاً عن تقييم المخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية والأسواق المالية».

وفقاً للتوقعات المحدثة لبنك روسيا، سيبقى التضخم السنوي عند 6- 7% في عام 2023. ونظراً للسياسة النقدية المتبعة، سيعود التضخم السنوي إلى 4% في عام 2024 ويظل قريباً من 4% بعد ذلك.

وفقاً للتقديرات اعتباراً من 11 سبتمبر، ارتفع التضخم السنوي إلى 5.5% من 4.3% في يوليو و5.2% في أغسطس. وقد اشتدت الضغوط التضخمية الحالية، وذلك أيضاً بسبب انتقال انخفاض الروبل إلى الأسعار. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي نمو الأسعار الحالي 9.9% في المتوسط على أساس سنوي على أساس معدل موسمياً. وارتفع نفس مقياس التضخم الأساسي إلى 8.4%.