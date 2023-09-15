شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الناتج الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الناتج الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة بالبلاد، ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي 2023.

الناتج الصناعي الصيني

وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أشارت إلى أن الناتج الصناعي يستخدم في قياس نشاط الشركات التي تصل إيرادات الأعمال الرئيسية لكل منها إلى 20 مليون يوان، على الأقل (حوالي 97ر2 مليون دولار أمريكي).

قبل أيام أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس المنصرم بنسبة 0.2 في المائة، على أساس شهري مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في المائة تم تسجيله في يوليو الماضي.