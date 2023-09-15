شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من التوقعات.. ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة، لأول مرة، في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 9 سبتمبر الحاليّ بلغ 220 ألفًا، بارتفاع قدره 3000 طلب عن الأسبوع السابق عليه عندما جرى تسجيل 217 ألف طلب، وفقًا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 225 ألفًا مقابل 216 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقًا للبيانات الأولية.

وجاء الارتفاع الأقل من التوقعات لعدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي بعد تراجعه خلال الأسبوع السابق عليه إلى أقل مستوياته منذ الأسبوع المنتهي في 18 فبراير الماضي.

قلة عمليات تسريح العمالة

قالت نانسي فانيدن هوتون كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، إن طلبات إعانة البطالة سجلت في الأسبوع الماضي تغييرًا طفيفًا، وهو ما يشير إلى أنه في حين يوجد دليل على تراجع حدة أزمة نقص العمالة في السوق الأمريكية، ما زالت السمة الأساسية لسوق الوظائف هي قلة عمليات تسريح العمالة.

وأضافت: "نتوقع زيادة في عمليات التسريح بدرجة ما في وقت لاحق من العام الحالي مع تباطؤ الاقتصاد، لكن توقعات تشير إلى أن فقدان الوظائف سيكون طفيفًا مقارنة بفترات الركود السابقة".

تراجع متوسط عدد الطلبات

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل تراجع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا إلى 224.5 ألف طلب أسبوعيًا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 5000 طلب عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل 229.5 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة.

وقالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 2 =سبتمبر المقبل بواقع 4000 طلب إلى 1.688 مليون طلب.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع 1.697 مليون طلب بانخفاض قدره 5750 طلبًا عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل مليون و702.75 ألف طلب وفقًا للبيانات غير المعدلة.