شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية بمعهد التخطيط القومى لإطلاق تقرير "اقتصاديات وضرائب التبغ فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض التقرير الذي سيتم إطلاقه ومناقشته في الجلسة الحوارية بمعهد التخطيط القومي يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، مجموعة من السياسات التي تعمل على الحد من استهلاك التبغ في مصر، مع وضع تقييم شامل للأدلة المتعلقة بسياسة ضريبة السجائر في مصر.

ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث يهدف المشروع إلى تطوير سياسات التبغ نظرًا لتأثيرها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لديها أعلى معدلات استهلاك للتبغ.

وقد قام بإعداد التقرير فريق بحثي مصري بقيادة الأستاذ الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والخبير الاقتصادي المعروف.

يدير الجلسة والحوار الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري السابق، وأمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.