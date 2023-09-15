شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة ليس على جدول الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الجمعة: «إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجاً على جدول أعمال البنك»، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة، قد يبدأ في النصف الأول من 2024.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي، الجمعة: «لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات».

ورفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي، فيما يحاول السيطرة على التضخم الجامح، لكنه أشار إلى أن دورة رفع المعدلات التاريخية شارفت على نهايتها. ورفع صانعو القرارات تكاليف الإقراض بربع نقطة إضافية، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4%، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999. وهذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة، تعد الأكبر في تاريخه في يوليو العام الماضي. (أ.ف.ب)