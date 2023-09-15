شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد دبي للتصميم» وقنصلية ألمانيا يقدمان معرضاً عن تحول الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القنصلية الألمانية بدبي ومعهد دبي للتصميم والابتكار عن معرض «الابتكارات المستقبلية وانتقال الطاقة من أجل حياة أفضل»، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليقدّم تجربة مفيدة من خلال ربط وجهات النظر المختلفة حول الابتكار والإبداع المطورة والمطروحة من قبل طلاب معهد دبي للابتكار والتصميم. كما سيتيح المعرض الفرصة لزواره بالتمعُن حول امكانية تصور النماذج المصممة ضمن مفهوم الدبلوماسية المناخية الجديد والمعتمد عالميا.

وقال سيبيلا بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ بشأن المعرض: «بالتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار سوف نرفع الستار على بعض من المشاهد المستقبلية للطاقة المستدامة. أود ان ادعو الجميع لزيارة هذا المعرض والتفكر حول وجهات النظر المختلفة بشأن التنقل العادل للطاقات المتجددة».

من جهته، قال محمد عبد الله؛ رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «العالم يمر بمرحلة مناخية حرجة لذا فإن الاستفادة من الأوساط الأكاديمية عبر القطاعين العام والخاص يمكن أن يساعدنا في تحديد وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية الأكثر خطورة. طلاب معهد دبي للتصميم والابتكار بمثابة قادة المستقبل، والمبدعين، والبنائين، والمبتكرين. ستعزز مشاركتهم في تطوير الحلول المستدامة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من تعليمهم، كما سيتيح لهم فرصة التحاور وخلق منصة للشباب المهتمين بالبيئة وبناء عالم أكثر أماناً وخضرة».

خمس مكعبات

سيتكون المعرض من خمس مكعبات تفاعلية مطورة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية. تتمركز المكعبات في نقاط محورية حيث ستمكن الزوار من التفاعل المباشر مع المحتوى المعروض وخلق تجربة استكشافية حول جوانب الطاقة المتحولة.

كما سيتم عرض أعمال مشاركة من طلاب معهد دبي للتصميم والابتكار القادمين من دولة الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوبا وروسيا، وإيران، ومصر، وسوريا. ومن المتوقع ان يستكشف الزوار الكثير من الجوانب التصميمية المستدامة والمتعددة كالمواد القابلة للتحلل الحيوي، حيث سيعرض ضمن احدى الاعمال كيفية تحويل الأصداف والقهوة إلى مواد حيوية وإنتاج الملابس من تلك المواد.

في صدد معرض «الابتكارات المستقبلية وانتقال الطاقة من أجل حياة أفضل» علّق بروفيسور المار شولر: «يعد هذا المعرض كمنصة مثالية لعكس مفاهيم واحتياجات الأجيال القادمة لطرق جديدة ومبتكرة للصناعة المستدامة من أجل حياة أفضل.»