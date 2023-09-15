شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اتفاقيات بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وهاينان الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تسهيلات استثمارية

الحزام والطريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تواصل ازدهارها، مدعومة من إرادة مشتركة لدى قيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بها إلى مستويات جديدة، تعود بالنفع على اقتصادي البلدين ومجتمعي الأعمال فيهما.وقال إن دولة الإمارات حريصة، خلال المرحلة المقبلة، على توسيع مظلة الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وتنويعها، إضافة إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل، والتي تخدم مجتمعي الأعمال والأجندة التنموية لكلا البلدين، وتدعم تحولهما نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الزيودي في المؤتمر الترويجي لمقاطعة هاينان الصينية المنعقد في دبي، وينظمه كل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ودائرة التجارة في مقاطعة هاينان ومكتب التنمية الاقتصادية الدولية فيها، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ووكالات الترويج التجاري وجمعيات الأعمال من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على فرص الشراكات المحتملة، وعرض الفرص التجارية والاستثمارية والمشاريع المشتركة الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.ودعا الزيودي، المستثمرين من الصين عموماً وهاينان خصوصاً إلى الاستفادة من منظومة الأعمال الحيوية في الإمارات، بما في ذلك توفير الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، والإجراءات والتشريعات المحفزة للأعمال وعمليات الإعداد السريعة، وسلط الضوء على خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يعزز مكانة الإمارات بوابةً رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم.وأشاد الزيودي، بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين هاينان والإمارات، والتي أسفرت عن زيادة التجارة البينية غير النفطية بأكثر من الضعف، عام 2022، لتصل إلى 900 مليون دولار، فيما تجاوزت صادرات الإمارات إلى هاينان 653 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 98.2%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات الإماراتية بنسبة 110.6%، لتصل إلى 258 مليون دولار.وأشار إلى أن تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين تتميز بالتنوع، مبيناً أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها بين مجتمعي الأعمال من الجانبين، خلال المؤتمر، ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، انطلاقاً من إيمان مشترك بأهمية التجارة القائمة على القواعد والتطوير المستمر للبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي، كونهما منصة مثالية لتحفيز نمو العلاقات التجارية، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.وقال ليو شياو مينغ حاكم المقاطعة: «انضمت الإمارات، الشهر الماضي، إلى مجموعة البريكس، وفي العام المقبل ستحتفل الإمارات والصين بالذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وبتوجيه من قيادتنا، يسعدني لقاء الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لمناقشة وتعميق التعاون البناء بين الإمارات ومقاطعة هاينان».وأضاف: «نتطلع إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا في الإمارات، لتعزيز التنمية عالية الجودة عبر الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، وأعتقد بأن ذلك سيحقق نتائج مثمرة للجانبين في العديد من مجالات التعاون مثل المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والتمويل والتجارة والصناعة وغيرها».وشهد المؤتمر توقيع أربع اتفاقيات رئيسية، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وليو شياو مينغ، حاكم مقاطعة هاينان، وتستهدف هذه الاتفاقيات توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، حيث شملت هذه الاتفاقيات اتفاقية إطارية للتعاون بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وشركة هاينان للبنية التحتية لمطار هاينان المحدودة، وقعها الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي، ويانغ شياو بين رئيس مجلس إدارة شركة هاينان.وضمت أيضاً مذكرة تفاهم بين شركة عجلان وإخوانه القابضة وخطوط هاينان الجوية القابضة ولجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية في يانغبو، وقعها كل من إديسون جاو، نائب رئيس شركة عجلان وإخوانه القابضة، ودينغ يونغ تشينغ، رئيس المجلس التنفيذي لشركة خطوط هاينان الجوية القابضة، وتشن يانغ، عمدة بلدية دانتشو.وشهد الحدث أيضاً توقيع شراكة استراتيجية عالمية بين شركة فيوجن المتخصصة للشحن والخدمات اللوجستية، وشركة هاينان جي لا، ومجموعة هاينان اللوجستية، وقعها توماس غريغوري الرئيس التنفيذي لشركة فيوجن شيبينغ وورلدوايد، وسون ون فانغ رئيس شركة هاينان جي المحدودة، وليو هيرونغ رئيس مجلس إدارة مجموعة هاينان اللوجستية. إضافة إلى اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة «يو أي إس انترناشونال ترايب سبورت» ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، وقعها محمد الحصري، الرئيس التنفيذي للشركة ويانغ شانهوا نائب مدير المكتب.ويشار إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتماماً خاصاً بمقاطعة هاينان في أقصى جنوبي البلاد، وتستهدف تحويلها إلى واحد من أكبر المراكز اللوجستية في العالم، عبر بناء ميناء للتجارة الحرة، من المتوقع أن يكون الأكبر عالمياً عام 2035، وتستضيف المقاطعة أيضاً منتدى بواو، وهو اجتماع سنوي لقادة السياسة والأعمال يوصف بأنه «دافوس آسيا».