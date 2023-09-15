شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع السيارات يضغط على «وول ستريت» في آخر جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في جلسة آخر الأسبوع، بضغط من أسهم قطاع السيارات التي هوت على إثر بدء اتحاد عمال السيارات إضراباً في 3 مصانع، ما أثر في عمليات شركة جنرال موتورز في وينتزفيل بولاية ميسوري؛ بيك أب رينجر متوسطة الحجم من فورد ومصنع برونكو لسيارات الدفع الرباعي في واين، ميشيغان، وعملية جيب ستيلانتيس في توليدو، أوهايو.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.16%. وخسر مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 0.34%، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.29%.

وعلى الرغم من ذلك، واصل سهم «آرم» ارتفاعه في ثاني يوم من إدراجه، حيث ارتفع 3.85%، الجمعة، بعد أن ارتفع في أول يوم تداول 25%.

وانخفض سهم «أدوبي» بأكثر من 3% بعد نشر نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وانخفضت أسهم فورد بنسبة 1.7%، وانخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 1.5%، بينما ارتفع سهم «ستيلانتس» بنسبة 0.7%. (وكالات)