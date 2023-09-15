شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تجري تحديثاً لـ «آي فون 12» في فرنسا ليصبح مطابقاً للمعايير الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستجري شركة «أبل» تحديثاً لهاتفها «آي فون 12» في فرنسا، ليصبح مطابقاً للمعايير الأوروبية في ما يخص مستويات انبعاث الموجات، لتوقف السلطات الفرنسية تالياً قرار حظر بيع هذا الهاتف في فرنسا، على ما أفادت الشركة التكنولوجية الكبرى ووزير الشؤون الرقمية الفرنسي وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال الوزير جان نويل بارو في بيان: «بعد إجراء مناقشات ونزولاً عند طلب الهيئة الوطنية للترددات، أكدت أبل أنها ستجري في الأيام المقبلة تحديثاً على هاتفها آي فون 12».

وقال ناطق باسم «أبل» في بيان آخر: «سنصدر تحديثاً للبرمجية الخاصة بالمستخدمين الفرنسيين، حتى يصبح الهاتف مطابقاً للبروتوكول الذي تعتمده السلطات التنظيمية الفرنسية»، مضيفاً: «نتطلع إلى استمرار توافر آي فون 12 في فرنسا».

سحب الهواتف

وكانت الهيئة الوطنية للترددات أعلنت الثلاثاء سحب هواتف «آي فون 12» مؤقتاً من الأسواق الفرنسية، بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها «أبل» عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان.

وعملياً، يتجاوز «آي فون 12» بمقدار 1,74 واط لكل كيلوغرام قيمة الحد التنظيمي المقابلة للطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.

وفي عدد كبير من الحالات المماثلة، تُقدِم الشركات المصنعة على تحديث أجهزتها، لكنّ «أبل» لم تقم بهذه الخطوة وواجهت هذا الإجراء للمرة الأولى.

ولدى الشركة الأمريكية مهلة 15 يوماً لاقتراح تدابير تصحيحية.

وأكد بارو أنّ «الهيئة الوطنية للترددات تستعد لاختبار هذا التحديث سريعاً». وفي حال لم يكن ممتثلاً للقواعد الفرنسية، فسيأمر الوزير بسحب أجهزة «آي فون 12» المتداولة. (أ.ف.ب)