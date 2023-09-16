شكرا لقرائتكم خبر عن "ممفيس للأدوية" تكشف خطة استغلال الطاقات المتاحة بمصنع الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إنه جاري العمل على تنشيط الدعاية للقطاعات غير المستغلة بأقسام مصنع الشركة، من خلال عرضها على الشركات للاستفادة منها من خلال التشغيل للغير، وذلك لاستغلال تلك الطاقات، مضيفةً أنه جاري التفاوض مع الوكيل لتحريك أسعار المستحضرات البيطرية، بسبب تحقيقها خسائر، وذلك بما يتناسب مع التكلفة ونسبة الربح.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والذي تضمن ملاحظة بعدم استغلال الشركة للطاقة المتاحة، وتدني نسبة استغلال الطاقة ببعض الأقسام (الأقراص بدون الأسبرين، والكبسولات، والبودرات بيطري، والأشربة، والنقط والمحاليل، والأقماع، والخلاصات) بنسبة 28%، 30%، 8%، 28%، 24%، 12%، 0%، على التوالي.

أضافت الشركة، أنه سيتم إنتاج المستحضرات التي تدخل فيها الخامات الراكدة وبطيئة الحركة، والبالغ قيمتها 5.69 مليون جنيه، وبخصوص مواد التعبئة والتغليف، وقطع الغيار جاري العمل على التخلص منها بالبيع بما يحقق المنفعة الاقتصادية.

جاء ذلك ردًا على تضمن المخزون السلعي في 30 يونيو عام 2023 أصناف راكدة وبطيئة الحركة، وقاربت على الانتهاء من الخامات وقطع العيار ومواد التعبئة والتغليف والمهمات بنحو 5.69 مليون جنيه، 644 ألف جنيه، 44 ألف جنيه، 42 ألف جنيه، على التوالي، وبلغ المخصص المكون لمقابلة الخامات الراكدة بنحو 2.2 مليون جنيه بنسبة 38.7%، وواجهت الشركة الراكد من قطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والمهمات بمخصص بكامل القيمة، ومازال موجود بمخزن الخامات 467 ألف جنيه.

أشارت شركة ممفيس للأدوية، إلى أنه سيتم التنسيق مع الشركة القابضة للأدوية للعمل على تحريك أسعار المستحضرات المخسرة لدى الجهات المعنية بهيئة الدواء تباعًا وبما يمكن من تجاوز الخسائر، وتتركز معظم المستحضرات المخسرة في العطاءات نتيجة إلى أسعار الترسيات ترجع لعدد سنوات.

يأتي ذلك بعد لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات، تحقيق بعض مستحضرات الشركة خسائر بنحو 15.4 مليون جنيه خلال العام المالي نتيجة زيادة تكلفتها عن سعر بيعها لعدد 46 مستحضرًا، كما تضمن مخزون الإنتاج التام عدد 8 مستحضرات تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنحو 284 ألف جنيه، كما بلغت خسارة المبيعات من المستحضرات البيطرية نحو 925 ألف جنيه لعدد 5 مستحضرات.