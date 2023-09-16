شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي للمحاسبات" يطالب مطاحن شمال القاهرة بزيادة كميات طحن القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بطحن كامل الكمية المقرر طحنها من لجنة البرامج بوزارة التموين لما لها من عظيم الأثر على نتائج أعمال الشركة، وذلك بعدما لاحظ الجهاز عدم تحقيق الشركة المقرر طحنه من قبل لجنة البرامج، حيث بلغ المطحون الفعلي من القمح 87.5% كمية 390.1 ألف طن بنقص قدره كمية 15882 طن عن المقرر طحنه من اللجنة، والبالغ حوالي 406 آلاف طن وبنسبة نقص 3.9%.

كما طالب الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن شمال القاهرة في 30 يونيو عام 2023، بحصر المخزون الراكد، ودراسة أوجه التصرف الاقتصادي في الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة بما يعود بالنفع على الشركة، وكذلك الانخفاض في قيمته على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل، وفقًا لما يقضى به معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون، وما يترتب على ذلك من آثار على الحسابات المختصة.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تضمن مخزون شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة في 30 يونيو عام 2023 أصناف راكدة وبطيئة الحركة من قطع الغيار بنحو 3.05 مليون جنيه، فضلًا عن وجود بعض الأصناف بمخزن مواد التعبئة والتغليف بالمخزن الرئيسي (بوبينات بلاستيك مختلفة المقاسات) بنحو 417.7 ألف جنيه مدون عليها تاريخ إنتاج منتهى الصلاحية.

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، باتخاذ شركة مطاحن شمال القاهرة ما يلزم لتسوية مديونية بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح بعض الجهات (صندوق دعم وتحسين الخدمة التموينية، ورسوم رقابة تجارية، ونقابة مهن زراعية)، وسداد تلك المبالغ، في ضوء ما تسفر عنه الدراسة، وطبقًا للأصول المحاسبية المتعرف عليها.

كما كرر الجهاز، توصيته بضرورة بحث ودراسة كافة الأرصدة الدائنة المتوقفة والبالغ قيمتها 2.954 مليون جنيه موزعة بين (15% خدمات اجتماعية، وحصة العاملين نقدًا) يرجع تاريخ بعضها لما قبل تطبيق القانون رقم 203 لسنة 1991، مع توريد ما ينطبق عليه نص المادة (147) من القانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بضريبة الدخل إلى وزارة المالية.