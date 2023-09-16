شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ21.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة إي إف جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 21.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 58.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.045 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.8%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 991 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.6%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 914.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.4%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 812.3 مليون جنيه بنسبة 2.2%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 777.3 مليون جنيه بنسبة 2.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 757.3 مليون جنيه، 685.3 مليون جنيه، بنسبة 2%، 1.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19540.33 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر سبتمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5649.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 23530.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.16% ليغلق عند مستوى 5704.78 نقطة.