شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لإعمار قرى الظهير الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح رحمي أن هذا العقد الجديد يهدف للتوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في 4 محافظات وذلك في عدد 30 قرية محددة بقرى الظهير الصحراوي بنطاق عدد 10 مراكز وعدد 5 مناطق جغرافية بعدد 4 محافظات من محافظات الجمهورية وهي (كفر الشيخ – بني سويف- المنيا- أسوان) حيث من المتوقع أن يستفيد من هذا التمويل حوالى 6000 مستفيد ومستفيدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للعمل علي استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر كما يتفق مع خطة الدولة لتعمير قرى الظهير الصحراوي وتوفير المقومات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لخلق مناطق عمرانية جديدة في مختلف المحافظات تسهم بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد رحمي أن التوسع في التمويل متناهي الصغر يساهم بشكل عام في خلق جيل جديد من رواد ورائدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، موضحا أن إتاحة التمويلات متناهية الصغر تعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.
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