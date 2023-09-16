شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لإعمار قرى الظهير الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والعمل على استخدام هذه المشروعات اقتصاديا واجتماعيا في إعمار قرى الظهير الصحراوي وتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي، مما يسهم في توفير فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها ويساعد على استقرارهم في هذه المناطق - شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة تمويلي بمبلغ 150 مليون جنيه، حيث وقعت العقد نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أحمد خورشيد – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر.

وأوضح رحمي أن هذا العقد الجديد يهدف للتوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في 4 محافظات وذلك في عدد 30 قرية محددة بقرى الظهير الصحراوي بنطاق عدد 10 مراكز وعدد 5 مناطق جغرافية بعدد 4 محافظات من محافظات الجمهورية وهي (كفر الشيخ – بني سويف- المنيا- أسوان) حيث من المتوقع أن يستفيد من هذا التمويل حوالى 6000 مستفيد ومستفيدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للعمل علي استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر كما يتفق مع خطة الدولة لتعمير قرى الظهير الصحراوي وتوفير المقومات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لخلق مناطق عمرانية جديدة في مختلف المحافظات تسهم بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد رحمي أن التوسع في التمويل متناهي الصغر يساهم بشكل عام في خلق جيل جديد من رواد ورائدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، موضحا أن إتاحة التمويلات متناهية الصغر تعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.