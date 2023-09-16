شكرا لقرائتكم خبر عن عبر أوكرانيا..روسيا ترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة جازبروم الروسية، إنها سترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم السبت.

ويأتي ذلك انخفاضًا من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها أمس الجمعة.

توقعات بوقف التصدير

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن فرص اتفاق أوكرانيا وروسيا على تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، الممتد لخمس سنوات تتضاءل في ظل الحرب الدائرة بين البلدين.

وأضاف جالوشينكو في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، يونيو الماضي، إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يمكن أن تتوقف بنهاية 2024 مع انتهاء عقد النقل الحالي.