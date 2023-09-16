شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تبحث مع قيادات بنك HSBC تعزيز سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ديفيد إلدون، نائب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، حيث ناقشت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، نتائج قمة الحزام والطريق بهونج كونج، وجهود تعزيز التعاون المشترك مع البنوك الاستثمارية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود التنمية من خلال إتاحة التمويلات وزيادة الاستثمارات في المشروعات ذات الأولوية.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات العالمية الحالية التي تعيق جهود التنمية، وضرورة توافر التمويلات اللازمة والاستثمارات من القطاع الخاص إلى جانب ما تقوم به الحكومات لدقع أجندة التنمية العالمية.

على جانب آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في حفل غداء أقامه بنك HSBC ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة، لوفود الدول المشاركة في قمة الحزام والطريق، حيث أجرت مباحثات جانبية مع كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونج كونج، ولوان ليم، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC بهونج كونج.