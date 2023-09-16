شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يسجل اليوم 121 جنيهًا للكرتونة فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض فى الأسواق استقرارًا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات كبيرة سواء بالارتفاع أو الانخفاض حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض فى المزرعة 121.75 جنيهًا ، والأحمر ب 123.75 جنيهًا والبلدى 130.75

وتواصل وزارة الزراعة بشكل يومى اطلاق منافذها المتحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 110 جنيهات وذلك فى الميادين العامة والشوارع المزدحمة بالسكان ضمن مبادرة خير مزارعنا بأهالينا والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

الجدير بالذكر بالذكر أن السيارات تستهدف الميدان العامة والشوارع المزدحمة، ومناطق متفرقة، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين.