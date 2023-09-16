شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 14.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 14.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.314.5 تريليون جنيه، مقابل 1.300.2 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 1.1%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85%، محققًا 19540 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.40%، ليصل إلى 3839 نقطة.

البورصة المصرية

أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.64% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 5649 نقطة.

وسجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 21.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.596 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 359 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.