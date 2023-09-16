شكرا لقرائتكم خبر عن 7 زيادات للأجور فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

تمثل هذه الزيادة القفزة السابعة التى شهدها الحد الادنى للاجور لموظفى الجهاز الإداري للدولة بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها .

تطور أجور العاملين:

1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .

2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه.

4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها.

6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه.

7- الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للاجور لـ 4000 جنيها