شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية": نندد بقرار إيران استبعاد مفتشينا من العمل بالبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد.

وأكدت الوكالة أن ذلك يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

إجراء أحادي

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد".

وأوضح أن هذا الإجراء "يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".