شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر الأولى عربيا فى مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 16-9-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها انه جاءت مصر في المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حيث بلغت تلك المشروعات (23) مشروعاً متقدمة بذلك

مصر الأولى عربيا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حتى آخر سبتمبر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف الي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ".

ومن أهم المؤشرات جاءت مصر في المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حيث بلغت تلك المشروعات (23) مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022 وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مـن 10.2 ألــف جيـجـاوات /ســـاعـة، عام(2020/2021) إلـى 10.4ألف جيجاوات/ساعة، عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 2%.

وحققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.

وزير الاتصالات يلتقى أعضاء التحالف العالمى لأشباه الموصلات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة؛ جودى شيلتون الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA ، وعدد من أعضاء التحالف فى اجتماع موسع تم خلاله استعراض محاور عمل استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وتطوير المجالات الأساسية لهذه الصناعة الواعدة، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع التحالف العالمى لأشباه الموصلات من خلال وحدة الأعمال الإقليمية "جى إس إيه مصر"GSA- Egypt، حيث تم بحث سبل تعزيز هذا التعاون لدعم وتنمية صناعة الإلكترونيات بمصر.

ومن جانبها؛ أشادت جودى شيلتون بجهود مصر فى مجال أشباه الموصلات؛ مؤكدة على أن مصر لديها من الكفاءات الشابة المتخصصة القادرة على العمل فى الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) يعد منظمة صناعية رائدة تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والإلكترونية بهدف إنشاء نظام بيئى تقنى عالمى فعال ومستدام ومربح. ويضم أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية.

رئيس التنمية الصناعية: مسح إلكترونى لأكثر من 20 مليون مستند ورقى

عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماع تنسيقي مع فريق مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة "بريسك" المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات في الهيئة، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل لكافة خدماتها المقدمة للمستثمر الصناعي.

وقال المهندس محمد عبد الكريم، إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعي المصري والأجنبي سواء في الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات في الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، وهذا انعكس على الرخص الصناعية التي اقتربت من 7200 رخصة في وقت قياسي.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم، إلي أن الاجتماع مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة "بريسك" استهدف الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية لبدء الشركة في استكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر بالسرعة المطلوبة، وذلك في إطار المشروع الذى يعد نقطة تحول في تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكافة مراحلها لأول مرة في تاريخ الهيئة.

وزيرة التخطيط تشارك فى فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بنيويورك

تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهه إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجارى.

وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول التوطين High Impact Initiative on Localization والمقرر عقدهـا يوم 17 سبتمبر ۲۰۲۳، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحالف مـن وكالات الأمم المتحدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال ، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي الرئيس التنفيذي لهونج كونج لمناقشة تعزيز التعاون

استمرارًا لجهود تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات واستكشاف مجالات العمل المشترك الجديدة مع شركاء التنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، خلال مشاركتها في فعاليات قمة الحزام والطريق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مكانة هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا الشأن، والترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية والجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى تحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والشركات العاملة في هونج كونج.

وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير جمهورية مصر العربية للتعاون القائم على كافة المستويات مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها زعيما البلدين في عام 2014، وكذلك التطور المستمر في العلاقات المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI في يوليو الماضي، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والإنمائي واستكشافًا لآفاق التعاون مع الصين.