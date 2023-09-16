أرامكو تستحوذ على كامل إسماكس في تشيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت أرامكو السعودية على كامل شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) «إسماكس» من مجموعة ساوثرن كروس في دولة تشيلي.

وتخضع الصفقة لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وتمثل هذه الصفقة أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية التي تتمتع بأسواق واعدة وجاذبة، كما ستمكن الصفقة من تعزيز استراتيجية أرامكو السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وسيسهم ذلك أيضا في فتح فرص جديدة لتسويق مواد (فالفولين) للتشحيم بعد استحواذ أرامكو السعودية على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.

وتعد (إسماكس) إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، حيث يشمل نطاق أعمالها: محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

وعد الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، هذه الاتفاقية خطوة مهمة في استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التجزئة ومواد التشحيم والتجارة.

مؤكدا الحرص على اغتنام الفرص التي تتيحها الشركة، حيث يوفر الاستحواذ منصة لإطلاق علامة أرامكو السعودية سواء في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية، مما يسهم في فتح إمكانات كبيرة للاستفادة من أسواق جديدة لمنتجات الشركة، خصوصا وأن (إسماكس) لديها إمكانات نمو، وتزيد خبرتها على 100 عام.

إسماكس:

شركة تقدم خدمات بترولية في دولة تشيلي.

تعمل في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم.

نطاق أعمالها:

محطات بيع الوقود بالتجزئة.

أعمال المطارات.

محطات توزيع الوقود.

إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

مزايا الصفقة: