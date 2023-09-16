شركة العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتطوير - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - وقعت اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لافتتاح فندق «أوتوغراف كولكشن» وسط مدينة العلا في عام 2025.

ووفقا للاتفاقية، فإنه سيُقام فندق «أوتوغراف كولكشن» على مساحة 22,635 م2 في وسط مدينة العلا، بجوار متحف العلا، وتتضمن مخططات الفندق إنشاء 250 غرفة متضمنة عددا من أجنحة الضيافة، ومجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية بما في ذلك أربعة مطاعم، ومنتجع صحي، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية، ومركز أعمال، ومرافق اجتماعات ومساحة مخصصة للمتاجر.

ويأتي هذا التعاون بهدف تعزيز قطاع الضيافة والسياحة والعقارات في العلا، والإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي والأهداف السياحية للمملكة.