مركز الإسناد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والتصفية «إنفاذ» يشرف على إقامة 19 مزادا علنيا، من 16 - 20 سبتمبر 2023، إذ تتنوع المزادات بين حضورية والكترونية، لبيع وتصفية 206 عقارات سكنية وتجارية، وزراعية وصناعية تقع في 4 مناطق ومدن بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ8 مزادات في منطقة مكة المكرمة، وذلك لعرض 94 فرصة عقارية متنوعة، ولـ47 عقارا بمنطقة الرياض بواقع 6 مزادات علنية، و52 عقارا بمنطقة الشرقية تشمل 4 مزادات علنية، و13 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الالكتروني لـ «إنفاذ» على صفحة المزادات.