شكرا لقرائتكم خبر 50 دولة تتنافس في صناعة الأغذية بمعرض فوديكس السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتنافس 50 دولة حول العالم على تقديم أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية خلال فعاليات المعرض السعودي الدولي المتخصص في قطاع الأغذية «فوديكس السعودية»، الذي يحظى بمشاركة جناح الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى.

ويشهد المعرض، الذي تنطلق فعالياته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، اليوم ويستمر على مدار 4 أيام، ( 17 ـ 20 سبتمبر 2023)، مجموعة من العروض الحية والفعاليات والمسابقات وورش العمل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

وكشفت اللجنة المنظمة لأكبر معرض سعودي دولي متخصص في قطاع الأغذية أن النسخة الجديدة التي تحتضنها العاصمة السعودية، تحظى بمشاركة 559 علامة تجارية، 79% منها شركات دولية، و21% من الشركات المحلية، وتأتي الشركات المتخصصة في قطاع المعلبات والأغذية المحفوظة في الصدارة بنسبة 21%، تليها الحلوى والوجبات الخفيفة والمعجنات بنسبة 17%، والبذور والحبوب بنسبة 14%، في مقابل 11% للأغذية الطازجة والمبردة والمجمدة، و10% للعصائر والمشروبات، و7% لتكنولوجيا الأغذية، و6% للمنتجات المتخصصة و5% للحوم والدواجن، ومثلها لمنتجات الألبان، و3% فقط لخدمات الأغذية.

وأكدت مديرة المعرض رؤى الحازمي أن النسخة العاشرة من «فوديكس السعودية» تشهد مشاركة العديد من العلامات التجارية التي تمثل أكثر من 50 بلد تشارك للمرة الأولى تحت سقف واحد في تقديم منتجات غذائية جديدة، تسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الكبيرة التي يتمتع بها العارضين في المعرض المتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 100 %.

وأضافت «إن المعرض يستهدف أكثر من 10 آلاف زائر متخصص في قطاع الأغذية خلال أيامه الأربع، وينتظر توقيع الكثير من الصفقات الكبيرة بين الشركات الوطنية والدولية، بعدما أسهم بشكل لافت في تحقيق نمو سنوي في سوق الأغذية بالمنطقة بنسبة 18%، وجذب أنظار الطهاة المحترفين حول العالم، حيث تحظى النسخة الحالية بمشاركة أكثر من 200 طاهي ضمن المسابقة الدولية التي تقام بشكل سنوي، كما يشهد المعرض العديد من العروض والفعاليات الحية والمسابقات المشوقة، التي تقام جنبا إلى جنب مع مجموعة من ورش العمل، ولقاءات تبادل الخبرة».

وأشارت إلى أن «فوديكس السعودية» تحول إلى منصة سنوية مميزة للعارضين والعلامات التجارية من مختلف دول العالم، حيث تمتاز المملكة بقدرة اقتصادية واستهلاكية هائلة، كما يتمتع سوقها بمرونة وجاذبية رائعة حيث يضم شرائح متنوعة من المستهلكين، مشيرة إلى النمو الكبير الذي شهده المعرض منذ انطلاقة النسخة الأولى قبل 10 سنوات.

مشاركة 559 علامة تجارية.

79 % شركات دولية.

21 % شركات محلية.

الشركات المتخصصة: