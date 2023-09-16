شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 تريليون دولار عائدات الميزانية الصينية خلال 8 أشهر بنمو 10% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 15.18 تريليون يوان (نحو 2.11 تريليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بحسب ما نقلت وكالة «شينخوا» عن بيانات وزارة المالية.

وجمعت الحكومة المركزية 6.97 تريليون يوان من الإيرادات، بزيادة 9.5 في المئة على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 10.3 في المئة لتصل إلى 8.21 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى، بزيادة 12.9 في المئة على أساس سنوي.

وتوسع الإنفاق العام في الميزانية العامة بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 17.14 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.

وبحسب «شينخوا» يعود نمو الإيرادات المالية المدفوع بالانتعاش الاقتصادي المستدام، بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للاحتفاظ بضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي، وفقاً للوزارة.

تشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية. وتعد الضمان المالي للمحافظة على سريان عمل الحكومة.