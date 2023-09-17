شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى صدارة الدول العربية لمشروعات الهيدروجين بـ23 مشروعا حتى سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور ترتيب مصر في مشروعات الطاقة والهيدروجين، حيث تصدرت مصر ترتيب الدول العربية في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين، وبلغت تلك المشروعات 23 مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022.

وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 10.2 ألف جيجاوات /ساعـة، عام (2020/2021) إلى 10.4 ألف جيجاوات/ساعة، عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 2%.

وحققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام 2023.

وتأتي هذه البيانات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف الي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ ".