التخطيط: تأهيل 19 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "القرية الخضراء"

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأهيل 19 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "القرية الخضراء"، من خلال التعاون والتنسيق المتواصل مع نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، أن مُبادرة "القرية الخضراء " ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بهدف تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وعن أهمية مبادرة "القرية الخضراء" أكد التقرير أنها تطبيق الاستدامة البيئية ونشر هذه الثقافة بين المواطنين، في ضوء توجهات الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات القومية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأكد التقرير على مواصلة فريق العمل زياراته الميدانية للقرى المرشحة للحصول على شهادة "ترشيد" المجتمعات الخضراء، حيث قام بزيارة 5 محافظات خلال الفترة الماضية (الوادي الجديد، سوهاج، دمياط، الفيوم، الشرقية)،

كما استعرض التقرير لتأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" والمتعلقة بمحور المياه، وأهمية توعية المواطنين بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.