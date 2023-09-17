شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد مقابر الصحابة بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب الانتهاء من افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، توجه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى مقابر الصحابة بمنطقة الأبجدية بجبل المقطم، وذلك لتفقدها حيث زار عددًا من الآثار الموجوده بها ومنها مشهد أخوة يوسف الأسباط.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، والدكتور أبو بكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن المنطقة ومابها من آثار وأهميتها التاريخية وعمارتها وخطة الترميم والتطوير الجارية بها.

ووجه الوزير بضرورة عمل خطة طويلة الأجل للترميم و إعادة إحياء تلك المنطقة، ودراسة المستهدف بعد ترميهما، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توجيه موارد الدولة وفقا للأولويات ولتعظيم مصلحة الدولة.

ومن جانبه قال د. أبو بكر أحمد عبدالله أن مشهد أخوة يوسف يعود تاريخه إلى عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ويتكون من مساحة مربعة يغطيها قبة ترتكز على أربع مقرنصات وأهم ما يميزه المحراب الثلاثي الذي يعد من أجمل المحاريب الفاطمية.