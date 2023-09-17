شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية، وذلك بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك بحضور العديد من علماء المصريات ووسائل الإعلام.

وتحدث "حواس" عن اكتشاف سقارة في منطقة جسر المدير وجبانة تتي بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني.

وتحدث حواس عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف "حواس"، أن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي، ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحًا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليل وكاذب، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.

وقام هشام حنفي مدير مكتب مصر للطيران بكوبنهاجن بعقد حفلة لكبار وكلاء السياحة الثقافية بالدول الاسكندنافية بمكتب مصر للطيران لتنشيط السياحة الى مصر و مناقشة التحديات و كيفية زيادة الاعداد خلال الشتاء القادم وتم دعوة الدكتور حواس للقاء بهم و تحيتهم و الذين قاموا باستقباله بحفاوة شديدة.

وأكد الدكتور محمد الشربيني مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس، ومحاضرة جماهيرية، وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.