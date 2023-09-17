سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 17-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 17-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وسعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري عرض بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.