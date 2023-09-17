شكرا لقرائتكم خبر عن «أمواج الدولية»: بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمواج الدولية، بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول» فإن بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً اليوم الأحد الموافق 17/09/2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وأشارت إلى أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 29/08/2023 م دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة (19:00) يوم الأربعاء الموافق 20/09/2023 م في المقر الإداري للشركة (الرياض - حي العليا - طريق العروبة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.