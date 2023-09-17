شكرا لقرائتكم خبر عن «كابلات الرياض»: شراء أسهم خزينة بـ 2.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مجموعة كابلات الرياض عن إكمال المرحلة الأولى من عملية شراء الشركة لأسهمها المخصصة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بقيمة 2.204 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول» بلغ عدد الأسهم المشتراة 30 ألف سهم، فيما يبلغ متوسط سعر الشراء للسهم 73.49 ريال، مشيرة إلى أن فترة الشراء خلال 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الشركة إن شراء الأسهم جاء بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.