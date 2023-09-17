شكرا لقرائتكم خبر عن «جاهز» تحصل على موافقة «هيئة المنافسة» لإتمام الاستحواذ على «ذا شفز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن صدور الموافقة المشروطة من الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 29/02/1445هـ (الموافق 14/09/2023م) – والتي تشترط قيام شركة جاهز بالالتزام بعدد من التعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للمنافسة – لإتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاستحواذ على شركة ذا شفز بموجب اتفاقية الشراء.

وقالت الشركة في بيان على موقع «تداول»: إن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة ذا شفز بموجب اتفاقية الشراء لا تزال خاضعة لعددٍ من الشروط الأخرى الواجب استيفاءها، والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة جاهز وغيرها من الشروط الواردة في اتفاقية الشراء.

وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية تمديد فترة اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 100٪ من رأس مال شركة «ذا شفز اس بي في ال تي دي» عن طريق سداد مقابل نقدي وزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين البائعين في شركة «ذا شفز اس بي في ال تي دي».

شراء أسهم خزينة

أوصى مجلس إدارة جاهز، للجمعية العامة غير العادية بشراء أسهم الشركة بحد أقصى 293770 سهما، من أسهمها، لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، إذ يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وأوضحت الشركة أن تمويل عملية الشراء سيكون من الموارد الذاتية للشركة أو عن طريق تسهيلات بنكية.

وأضافت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 1.83%، فيما سيصبح إجمالي عدد أسهم الخزينة –كحد أقصى– 485770 سهماً، أي ما يعادل 4.63% من إجمالي أسهم جاهز.