شكرا لقرائتكم خبر عن «آل منيف» توقع عقد شراء تقاوى قمح مع «الجوف» بـ 7.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عقد شراء تقاوي القمح بكمية 3,000 طن مع شركة الجوف للتنمية الزراعية، بقيمة 7.590 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الشركة وقعت عقد شراء تقاوي القمح جيل أول يوركوا روجو 2023، بتاريخ 14 سبتمبر الحالي، وذلك وفق خطط الشركة السنوية لتغطية احتياجات السوق المحلي لموسم زراعة القمح لدى عملاء الشركة من الشركات والمزارعين.

وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها ستكون بنهاية الربع الرابع من العام الحالي.