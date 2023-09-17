شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الحديد والأخشاب في السوق المحلية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الحديد على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، بالسوق المحلية، فيما انخفضت أسعار الخشب والأسلاك والكيابل الكهربائية.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر حديد التسيلح (6 مم وطني) 4086 ريالا للطن، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 7%، فيما ارتفع بنسبة طفيفة قدرها 0.08% على أساس شهري.

فئات الحديد

بحسب النشرة بلغ سعر حديد التسليح فئة (8 مم وطني) 2774.34 ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.7%، و20.5% على التوالي.

وذكرت النشرة أن سعر حديد التسليح (10 مم وطني) بلغ 2774.34 ريال، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري، و21.8% على أساس سنوي، فيما ارتفع حديد التسليح (12 مم وطني) 0.9% على أساس شهري، وانخفض 19.8% على أساس سنوي، مسجلا 2637.72 ريال للطن.

وأضافت النشرة أن حديد التسليح (14 مم وطني) سجل 2643.19 ريال للطن، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 19.5%، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1%، وبالنسبة ذاتها ارتفع حديد التسليح (16 مم وطني) على أساس شهري، بينما تراجع على أساس سنوي بنسبة 19.1%، ليسجل 2648.04 ريال للطن.

وأشارت إلى أن سعر حديد التسليح (18 مم وطني) سجل في شهر أغسطس الماضي نحو 2654.33 ريال للطن، منخفضا على أساس سنوي 19.1%، فيما ارتفع 1.2% على أساس شهري.

الأسلاك والكيابل

ووفقا للنشرة تراجعت أسعار الأسلاك الكهربائية لجميع الفئات، فيما تراوح الانخفاض ما بين 0.9%، و1.3% على أساس شهري، و4.7%، و8.6% على أساس سنوي.

وسجلت أسعار الكيابل الكهربائية لجميع الفئات تراجعا على أساس سنوي، فيما تباين بعضها ما بين الارتفاع والانخفاض على أساس شهري.

وانخفض سعر الخشب التشيلي بنسبة 1.4%، و14.8% على أساس شهري وسنوي، مسجلا 1532.81 ريال للمتر المكعب، بينما انخفض سعر الخشب الروماني 1%، و14.8% على التوالي على أساس شهري وسنوي، مسجلا 1438.63 ريال.

أسعار الخشب

وسجل سعر الخشب التيك الأفريقي 5841.42 ريال للمتر المكعب، متراجعا على أساس شهري بنسبة 0.8%، ومرتفعا بنسبة 0.95 على أساس سنوي.

وتراجع سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.4%، و4.2% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 3240.23 ريال.