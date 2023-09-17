هبوط بسعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث انخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2486 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 13 دولارا بنسبة 0.69% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.