شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين خلال شهر أغسطس الماضي. وأوضحت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نقلاً عن بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أن الصين أنتجت 18.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 6.3 % عن العام السابق.

وأشارت إلى أن الصين استوردت 10.86 ملايين طن من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 22.7 % على أساس سنوي، فيما كان النمو أعلى بنسبة 3.8 نقاط مئوية عن نظيره لشهر يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 5.7 %على أساس سنوي ليصل إلى 152.1 مليار متر مكعب.