الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات الأحد وعيار 21 يسجل 202.98

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات الأحد وعيار 21 يسجل 202.98 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

استقرت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (202.98) ريال، مقارنة مع نحو (202.95) بإغلاق أمس السبت.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (231.98) ريال، وعيار 22 نحو (212.65) ريال، وعيار 18 نحو (173.99) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,948.63) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,041.43) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,227.01) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,206.30) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,384.76) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,737.04) ريال.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا