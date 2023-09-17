استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات الأحد وعيار 21 يسجل 202.98

استقرت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (202.98) ريال، مقارنة مع نحو (202.95) بإغلاق أمس السبت.