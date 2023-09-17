شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» يدشن توافقية مصرفية لذوي الإعاقة البصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دشن مصرف الشارقة الإسلامي مواءمة تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية، مع خدمة قارئ الشاشة، ضمن قائمة الإضافات والتحسينات البرمجية الجديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، في أول خدمة من نوعها على مستوى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز قيم الاستقلالية والخصوصية، وتذليلاً للحواجز والمعوقات، من خلال توفير التقنيات والآليات والأنظمة التي تعزز مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام كافة الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، وانسجاماً مع دوره المستمر في تطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد إجراء الأقسام التقنية المتخصصة في المصرف مجموعة من اللقاءات والمداولات والتواصل المستمر مع هؤلاء الأشخاص، للتوصل إلى أفضل السبل التي تتيح لهم الحصول على خدمات مصرفية شاملة ومستقلة، سعياً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من صنع القرار، ضمن مجتمع يحرص على استفادتهم من الفرص على قدم المساواة مع الآخرين.

وقال وليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في المصرف: «‏انطلقت فكرة تقديم خدمات مصرفية جديدة لهؤلاء الأشخاص، بعد قيام أحدهم بالتواصل مع المصرف، لإيجاد حل لمشكلة صعوبة استخدام التطبيقات التقنية، التي تلبي احتياجاتهم المصرفية اليومية كتحويل الأموال وغيرها من المعاملات المصرفية الرقمية».

‏وأضاف العمودي: «‏حرصاً من المصرف على خدمة هؤلاء، عقدت إدارة الخدمات المصرفية الرقمية اجتماعات فنية متعددة، واستأنست بآراء الكثيرين منهم للمساعدة في التوصل إلى أفضل الحلول، التي تلبي احتياجاتهم في هذا المجال، وأسفر هذا التواصل عن توفير هذه الخدمة، ضمن التطبيق الذكي للمصرف، والتي نتوقع لها النجاح كونها تلبي حاجة قطاع مهم من أبناء المجتمع، حيث يواصل المصرف انسجاماً مع توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة والخطط الحكومية، العمل على تطبيق أفضل السياسات والممارسات، التي من شأنها تمكين ذوي الإعاقة من صنع القرار».

وكانت الإدارة، أجرت العديد من الدراسات لمتطلبات الخدمة الجديدة مع تنظيم العديد من الاختبارات التجريبية، بالتعاون مع مجموعة من ذوي الإعاقة، حيث أسهمت هذه التجارب في السرعةِ بإنجاز التوافقية المطلوبة للخدمة، لتمكينهم من إجراء كافة معاملاتهم المصرفية، عبر تطبيق المصرف، في جميع الهواتف الذكية، وإمكانية التنقل في واجهة الخدمات المصرفية ضمن التطبيق الذكي بسهولة فائقة، مع توفير الخصوصية والأمان.

‏وثمّنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية هذه المبادرة، وأشادت بالتعاون المثمر مع المصرف، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة، ومن ضمنها نجاحه في مواءمة خدمة (قارئ الشاشة) على تطبيقه المصرفي عبر الهواتف الذكية.

وأكدت داليا عبد المنعم، اختصاصية الإعاقة البصرية في مركز التدخل المبكر التابع للمدينة، أهمية خدمة «قارئ الشاشة»، مع التطبيقات المصرفية في الهواتف الذكية، من خلال تعزيز استقلالية هؤلاء الأشخاص، وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم البنكية اعتماداً على أنفسهم.