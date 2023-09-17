شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار دانيال في ليبيا قد يدفع النفط لعتبة 100 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر أسعار النفط في الارتفاع نحو مستوى 100 دولار بفضل انقطاع الإمدادات في ليبيا التي ضربتها عاصفة دانيال، والتي أودت بحياة الآلاف وكذلك التوقعات بسحب إضافي للمخزونات الأمريكية، وفق ما ذكرت منصة "أويل برايس" العالمية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.

100 دولار للبرميل

يعد الجديد في الأمر بحسب المحللين أن وصول البرميل لسعر 100 دولار حقيقة هذه المرة وليس من قبيل التنبؤات والتوقعات، لكن وصول البرميل لـ 100 دولار قد لا يستمر طويلًا بعدما تهدأ حدة الأحداث المصاحبة لعاصفة ليبيا. وبينما تتوقع أسواق النفط صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أضافت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ارتفاعًا طفيفًا إلى الأسعار مرة أخرى، مع تجاوز سعر خام برنت في بورصة إنترناشيونال 91 دولارًا للبرميل. وتشير التوقعات إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضًا آخر في مخزونات الخام الأمريكي، وفي غياب أي أخبار سلبية عن الاقتصاد الكلي، من المقرر أن يستمر الارتفاع نحو 100 دولار للبرميل.

إغلاق ليبيا لمنصات النفط

يعمل الإعصار على تعطيل عمليات التحميل من ليبيا، فبعد أن ضربها إعصار دانيال لعدة أيام ، أغلقت ليبيا أربعة موانئ نفطية: رأس لانوف والسدر والبريقة والزويتينة وأبقت سلطات الدولة البنية التحتية النفطية في حالة تأهب قصوى وألزمت العمال بتقييد أي تحركات بين المواقع. وقفزت أسعار النفط نحو واحد بالمائة، مدعومة بتوقعات تشديد الإمدادات وتفاؤل أوبك بشأن مرونة الاقتصادات الكبرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.16 دولار، أو 1.3%، إلى 91.80 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.35 دولار، أو 1.6%، إلى 88.64 دولاراً.

قفزة متكررة

تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان مجتمعة تخفيضات طوعية للإمدادات قدرها 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

توقعات متفائلة لأوبك

وقال جون إيفانز، محلل شركة "بي في إم أويل"، إنه ليس هناك شك في أن صناعة النفط ترى احتمالًا متزايدًا لتضخم أسعار النفط.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها المتفائلة لنمو الطلب لهذا العام والعام المقبل.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. ولم تتغير كلا التوقعات عن الشهر الماضي.

ترقب المستثمرين

وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر.