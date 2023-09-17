شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم, على انخفاض مؤشرها العام بـ 18.06 نقطة ليسجل 7011.06 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26%، جراء تداول 143 مليون سهم نفذت عبر 8254 صفقة نقدية بقيمة 32.18 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 10.56 نقاط ليصل إلى 5765.56 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18% من خلال تداول 75.11 مليون سهم عبر 3917 صفقة نقدية بقيمة 10.6 ملايين دينار. وانخفض مؤشر السوق الأول 28.8 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7676.29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.37% عبر تداول 67.9 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4337 صفقة بقيمة 21.5 مليون دينار.