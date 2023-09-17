الاقتصاد

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.66% بأولى جلسات الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 19668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 23716 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8232 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5682 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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