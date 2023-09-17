شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تغلق على ارتفاع بنهاية تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 1.326 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 2.01 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% مسجلًا 19668.82 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.4% ليصل إلى 3854.39 نقطة.

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وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.58%، منهيًا التعاملات عند مستوى 5682.36 نقطة.