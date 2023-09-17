شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عمليات إعادة شراء الأسهم في «وول ستريت» خلال الربع الثاني 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في الربع الثاني من عام 2023، 174.9 مليار دولار، بانخفاض 18.8% عن 215.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، وبانخفاض 20.4% عن الربع الثاني من عام 2022 البالغ 219.6 مليار دولار. وهذا هو أقل مستوى منذ بداية جائحة كورونا.

ووفقاً للبيانات الأولية المجمعة من شركة «ستاندرد آند بورز»، أبلغت 304 شركات عن عمليات إعادة شراء بقيمة 5 ملايين دولار على الأقل خلال هذا الربع، بانخفاض عن 358 في الربع الأول من عام 2023 ومن 331 في الربع الثاني من عام 2022؛ وقامت 367 شركة ببعض عمليات إعادة الشراء خلال الربع، بانخفاض من 390 في الربع الأول من عام 2023 وانخفاضاً من 384 في الربع الثاني من 2022؛ وقامت 434 شركة ببعض عمليات إعادة الشراء للشهور ال 12 المنتهية في يونيو 2023، بانخفاض من 437 في الفترة السابقة من 2022.

وبحسب بيان الشركة، ظلت عمليات إعادة الشراء ثقيلة للغاية، حيث استحوذت أكبر 20 شركة على 52% من عمليات إعادة الشراء في الربع الثاني من 2023، أعلى من 48.6% في الربع الأول من 2023، وأعلى من المتوسط التاريخي البالغ 47.2%، وأعلى من المتوسط التاريخي قبل فيروس كورونا البالغ 44.5%. وعلى أساس سنوي، بلغت عمليات إعادة الشراء 812.5 مليار دولار، بانخفاض عن 1.005 تريليون دولار للفترة ال 12 شهراً السابقة في يونيو 2022.

وقال هوارد سيلفربلات، كبير محللي المؤشرات في «ستاندرد آند بورز»: «قادت الشركات ذات التدفق النقدي القوي عمليات إعادة الشراء، حيث احتلت المرتبة العشرين الأولى وشكلت 52٪. وتراجعت الشركات المالية بنسبة 30.2% بعد استئناف عمليات إعادة الشراء في الربع الأول من عام 2023 وبعد انسحابها في عام 2022. الطاقة التي تمثل 4.1% من سوق الأسهم، استحوذت على 10.4% فقط من عمليات إعادة الشراء، واحتلت إكسون وشيفرون المراكز الخمسة الأولى لهذا الربع».