شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي - هيثرو» بين أكثر المسارات الجوية ازدحاماً في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّ مسار مطار هيثرو إلى مطار دبي الدولي في المركز الرابع بين أكثر المسارات ازدحاماً بالرحلات الجوية طويلة المدى في العالم، وفقاً لتصنيف موقع «سيمبل فلاينغ». وهناك 64 رحلة أسبوعية من مطار دبي إلى هيثرو، وما يصل إلى 10 رحلات يومية.

وتشغل ثلاث شركات طيران رحلات في هذا المسار، وهي طيران الإمارات (47 رحلة أسبوعية)، والخطوط الجوية البريطانية (19 رحلة أسبوعية) ورويال بروناي (3 رحلات أسبوعية).

وتصدر مسار «جيه أف كيه» إلى هيثرو التصنيف العالمي ب157 رحلة أسبوعية، يليها لوس أنجلوس إلى هيثرو ب 84 رحلة أسبوعية، ثم جيه أف كيه إلى باريس في المركز الثالث ب 82 رحلة أسبوعية.

وفي أغسطس /آب الماضي، أعلنت طيران الإمارات، أنها ستشغل خدمة إضافية بمعدل خمس رحلات أسبوعياً إلى لندن هيثرو، وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر /تشرين الأول 2023 وحتى 30 مارس/ آذار 2024. وسوف تلبي هذه الخدمة طفرة الطلب خلال موسم الشتاء وتوفر للعملاء مزيداً من الخيارات للسفر.

وتخدم طيران الإمارات مطار لندن هيثرو حالياً بست رحلات يومية بطائرات A380. وسوف تعمل الرحلات الإضافية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى والأعمال والسياحية.

واعتباراً من 31 أكتوبر /تشرين الأول 2023، سوف تقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 41" من مطار دبي الدولي في الساعة 1:20 ظهراً لتصل إلى مطار لندن هيثرو في الساعة 5:20 مساءً. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 43" مطار لندن هيثرو في الساعة 8:15 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 7:15 صباح اليوم التالي.

125 رحلة أسبوعياً

واستأنفت طيران الإمارات تشغيل طائرات A380 إلى كل من برمنغهام وغلاسكو، ومضاعفة خدمتها اليومية إلى ستانستيد، وتحسين الخدمات إلى كل من نيوكاسل ولندن غاتويك.

وتخدم طيران الإمارات المملكة المتحدة حالياً بِ126 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك: 6 رحلات يومياً بطائرات A380 إلى لندن هيثرو، 3 رحلات يومياً بطائرات A380 إلى لندن غاتويك، رحلتان يومياً إلى لندن ستانستيد، 3 رحلات يومياً بطائرات A380 إلى مانشستر، رحلتان يومياً إلى برمنغهام إحداهما بطائرة A380، رحلة واحدة يومياً إلى نيوكاسل، ورحلة واحدة يومياً بطائرة A380 إلى غلاسكو.